Як діяти під час "виборів" РФ на окупованих територіях: поради для українців

Росіяни планують залучити максимальну кількість українців на окупованих територіях до т.зв. виборів РФ у 2024 році. Метою даних планів є масова паспортизація громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук в єдиному телемарафоні.

"Ми бачимо їхні жалюгідні спроби провести щось на тимчасово окупованих територіях і назвати це "виборами". Ми розуміємо їхню тактику", - сказала вона.

За словами Верещук, таким чином окупанти хочуть примусово паспортизувати принаймні 85% Саме такі завдання ставлять колаборантам на тимчасово окупованих територіях.

"Однак їм це не вдається. Вони дійшли вже до того абсурду, що збираються дозволити "голосувати" без паспортів, а також з українськими паспортами", - зауважує віцепрем’єр.

За її словами, легітимність таких псевдовиборів очевидно ніким не буде визнана, а такі "потуги", як фейкові зміни в конституцію ніхто у світі не оцінить. Адже очікувано, що перемогу на них знову "здобуде" диктатор Путін, що є вже проблемою росіян.

"Я ж раджу не йти на жодні "вибори", не брати ніякої участі у їх підготовці. Я знаю, що вони зараз засекречують діяльність "комісій", бо люди бояться, що їхні прізвища будуть відомі", - зауважує Верещук.

Як попереджає віцепрем’єр, всі дані вже відомі.

"Тому я прошу не брати жодної участі, намагатися уникати будь-якої співпраці і за можливості виїхати", - підсумувала вона.