Українці в лютому чекають на новий наступ. Потрібно дати їм танки, - президент Литви

"Сьогодні війна вступила у вирішальну стадію. Українці очікують на великий російський наступ у лютому. Тому вкрай важливо посилити бойову міць України бойовими машинами піхоти та танками, - заявив він.

Глава держави наголосив, що литовська влада згодна продовжити військову допомогу Україні, проте це не двостороннє питання між Литвою та Україною.

"Останнім часом бойові машини піхоти перебувають у русі, причому постачання здійснюються одразу з кількох країн. Щодо танків, я також сподіваюся, що будуть прийняті всі необхідні рішення для того, щоб українська армія могла оснащуватися сучасними танками. Їм також потрібні боєприпаси, якими вони зможуть стріляти без будь-яких фізичних чи кількісних обмежень", - наголосив литовський президент.

Нагадаємо, українські військові отримають від Литви зенітні установки L70 у рамках військової допомоги.

Крім того, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні ракети ATACMS та танки Leopard.

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