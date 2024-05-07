Українці у квітні купили майже 20 тисяч машин із пробігом: список найпопулярніших авто

Українці у квітні придбали понад 19,8 тисячі легкових автомобілів з пробігом, ввезених з-за кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Порівняно з квітнем 2023 року кількість реєстрацій таких авто збільшилася на 30%. У той же час, по відношенню до попереднього місяця цей показник зменшився на 6%. Найбільша частка у цьому сегменті авторинку належить бензиновим авто – 48%.
У свою чергу, на машини з дизельними моторами припадає 24%, частка електромобілів становить 17%, а на авто з ГБО та гібриди довелося 6 та 5% відповідно. Лідером за кількістю реєстрацій серед ввезених машин із пробігом залишається Volkswagen Golf.
До ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:
Примітно, що середній вік машин, які були поставлені на перший облік у квітні, становить 9,3 роки. Усього з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли майже 75,4 тисяч легкових авто, що на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Протягом першого кварталу поточного року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону легкових автомобілів з пробігом віком до 5 років. Найбільшу частку в сегменті імпортованих автомобілів до 5 років зайняли електромобілі з часткою вторинного ринку в 40%.
Раніше повідомлялося, що у березні українці придбали понад 4,4 тисячі електромобілів. Порівняно з березнем минулого року попит на авто на електротязі зріс у 2,3 рази. Зазначається, що частка нових машин у реєстраціях електромобілів становила 20%. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів складали легкові авто – 4337 штук, з яких нові припало 900 машин.
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