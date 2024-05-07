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Украинцы в апреле купили почти 20 тысяч машин с пробегом: список самых популярных авто

Фото: украинцы в апреле ввезли 20 тысяч машин с пробегом (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

Украинцы в апреле приобрели более 19,8 тысячи подержанных легковых автомобилей с пробегом, ввезенных из-за рубежа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

По сравнению с апрелем 2023 года, количество регистраций таких авто увеличилась на 30%. В то же время, по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 6%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто – 48%.

В свою очередь, на машины с дизельными моторами приходится 24%, доля электромобилей составляет 17%, а на авто с ГБО и гибриды пришлось 6 и 5% соответственно. Лидером по количеству регистраций среди ввезенных машин с пробегом остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  • Volkswagen Golf - 1106 шт.
  • Renault Megane - 916 шт.
  • Skoda Octavia - 732 шт.
  • Volkswagen Passat - 586 шт.
  • Volkswagen Tiguan - 511 шт.
  • Nissan Leaf - 497 шт.
  • Nissan Rogue - 482 шт.
  • Audi Q5 - 466 шт.
  • Tesla Model 3 - 414 шт.
  • Audi A4 - 373 шт.

Примечательно, что средний возраст подержанных машин, которые были поставлены на первый учет в апреле, составляет 9,3 года. Всего с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тысячи подержанных легковых авто, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

 

В Украине растет спрос на электромобили

В течение первого квартала текущего года украинцы приобрели почти 14 тысяч ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей с пробегом возрастом до 5 лет. Наибольшую долю в сегменте импортированных подержанных авто до 5 лет заняли электромобили с долей вторичного рынка в 40%.

Ранее сообщалось, что в марте украинцы приобрели более 4,4 тысячи электромобилей. В сравнении с мартом прошлого года спрос на авто на электротяге вырос в 2,3 раза. Отмечается, что доля новых машин в регистрациях електромобилей составила 20%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто – 4337 штук, из которых на новые пришлось 900 машин.

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