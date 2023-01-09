Українці Крутих і Цуренко здолали перший раунд кваліфікації Australian Open

Australian Open-2023, кваліфікація, 1-й раунд, чоловіки

Козлов – Крутих – 0:2 (5:7, 2:6)

Australian Open-2023, кваліфікація, 1-й раунд, жінки

Наїто – Цуренко – 0:2 (2:6, 1:6)

Перший номер України в чоловічому рейтингу обмінявся брейками зі Стефаном Козловим на старті першого сету. Далі Крутих зосередився на власній подачі, зокрема взяв три гейми "під нуль". А під завісу партії українець оформив ще один брейк і з першої спроби реалізував сет-пойнт на своїй подачі.

Другий сет промайнув під повним контролем Крутих. Він оформив по брейку на початку та фініші партії, але цього разу не програв жодної власної подачі. Завершив матч український тенісист ефектним геймом "під нуль" на свою користь.

Ще простіше склався матч для Цуренко. Досвідчена українка впоралася з опором Юкі Наїто всього за 57 хвилин. Хоч японка і взяла перший гейм, та далі українка взяла п'ять (!) наступних. Ще один обмін власними виграними подачами – сет закінчено.

Цей сценарій Цуренко вдосконалила в другій партії. Наїто знову виграла стартовий гейм, але далі "посипалася". 33-річна українка цього разу взяла 6 геймів поспіль, зокрема і три брейки. Останній – у вирішальному сеті, коли досвідчена тенісистка з першої спроби реалізувала матч-пойнт.

У наступному раунді Крутих зустрінеться з переможцем пари італійця Магера та австрійця Місоліча. Натомість Цуренко позмагається за путівку до фіналу кваліфікації з іспанкою Большовою. Матч відбудеться 11 січня.