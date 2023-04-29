UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію переказами через "Укрпошту"

Фото: Гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські переселенці за кордоном зможуть отримувати пенсію міжнародними переказами через "Укрпошту".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Постанова була розроблена Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

"Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в АТ "Укрпошта" здійснювати переказ коштів у країну перебування)", - додали в уряді.

Нагадаємо, що українці можуть онлайн подати заявку на перерахунок пенсії. Це можна зробити на порталі "Дія".

Українці також можуть оформити пенсію онлайн на порталі Пенсійного фонду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News