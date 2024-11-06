Українці за кордоном тепер можуть замовити доставку закордонного паспорта дешевше: яка ціна

Як зазначили у МЗС, вони завершили перший етап співпраці з "Укрпоштою", яка спрямована на покращення консульських послуг для українців у всьому світі.

"Тепер, за меморандумом, підписаним у серпні цього року, кожен українець, який очікує на виготовлення закордонного паспорта, може скористатися новою послугою - швидким і доступним замовленням доставки документа з України за фіксованою ціною", - додали у відомстві.

У МЗС уточнили, що за допомогою електронної марки з QR-кодом доставку можна буде сплатити у будь-який час та у будь-якій точці світу. Для цього необхідно лише зайти до особистого кабінету на сайті "Укрпошти".

Ціна доставки закордонного паспорта в будь-яку країну світу - 6 доларів та 10 гривень ПДВ.