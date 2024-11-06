UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни

Українці за кордоном тепер можуть замовити доставку закордонного паспорта дешевше: яка ціна

Ілюстративне фото: українці за кордоном можуть замовити доставку закордонного паспорта поштою дешевше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям за кордоном надали можливість замовити закордонний паспорт поштою значно дешевше. Доставку здійснюватиме "Укрпошта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України у Facebook.

Як зазначили у МЗС, вони завершили перший етап співпраці з "Укрпоштою", яка спрямована на покращення консульських послуг для українців у всьому світі.

"Тепер, за меморандумом, підписаним у серпні цього року, кожен українець, який очікує на виготовлення закордонного паспорта, може скористатися новою послугою - швидким і доступним замовленням доставки документа з України за фіксованою ціною", - додали у відомстві.

У МЗС уточнили, що за допомогою електронної марки з QR-кодом доставку можна буде сплатити у будь-який час та у будь-якій точці світу. Для цього необхідно лише зайти до особистого кабінету на сайті "Укрпошти".

Ціна доставки закордонного паспорта в будь-яку країну світу - 6 доларів та 10 гривень ПДВ.

Доставка закордонного паспорта

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ ще у серпні заявило про підписання меморандуму з "Укрпоштою", який дозволить організувати доставку закордонних паспортів за кордон за фіксованою ціною.

Тоді у відомстві зазначає, що за допомогою такої ініціативи українці зможуть отримувати оформлені в Україні закордонні паспорти за нижчою ціною та простішою процедурою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниУкрпоштаДокументи