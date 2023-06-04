Українці за кордоном можуть оформити паспорт: в яких саме країнах
Фото: українці можуть оформити паспорт в декількох країнах ЄС та Туреччині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Українці закордоном можуть оформити та обміняти паспорт. Спеціальні центри працюють в декількох країнах ЄС та Туреччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Державна міграційна служба України вже запустила сервіси ДП "Документ" у п'яти країнах Європи та Туреччині.
Адреси сервісних центрів
Польща:
- Варшава: Al. Jerozolimskie 179, Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City;
- Гданськ: Aleja Grunwaldzka 415;
- Краків: Galeria Krakowska, Pawia 5;
- Вроцлав: plac Grunwaldzki 22.
Чехія
- Прага: Náměstí Republiky 656/8, Staré Mesto.
Словаччина
- Братислава: Mlynskénivy 5A.
Іспанія
- Мадрид: C. del Alto del Retiro;
- Валенсія: Xàtiva (станція метро).
Німеччина
- Берлін: Am Treptower Park 14;
- Кельн: Breslauer Platz.
Туреччина
- Стамбул: Лондонське шосе Е-5, паркінг за ТЦ "Аеропорт".
Які послуги можуть отримати українці за кордоном:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.
Також у Польщі громадяни України можуть обміняти посвідчення водія та оформити страхування.
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