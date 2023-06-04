Украинцы за границей могут оформить паспорт: в каких странах
Фото: украинцы могут оформить паспорт в нескольких странах ЕС и Турции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украинцы за границей могут оформить и обменять паспорт. Специальные центры работают в нескольких странах ЕС и Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Государственная миграционная служба уже запустила сервисы ГП "Документ" в пяти странах Европы и Турции.
Адреса сервисных центров
Польша:
- Варшава: Al. Jerozolimskie 179, Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City;
- Гданск: Aleja Grunwaldzka 415;
- Краков: Galeria Krakowska, Pawia 5;
- Вроцлав: plac Grunwaldzki 22.
Чехия
- Прага: Náměstí Republiky 656/8, Staré Mesto.
Словакия
- Братислава: Mlynskénivy 5A.
Испания
- Мадрид: C. del Alto del Retiro;
- Валенсия: Xàtiva (станция метро).
Германия
- Берлин: Am Treptower Park 14;
- Кельн: Breslauer Platz.
Турция
- Стамбул: Лондонское шоссе Е-5, паркинг по ТЦ "Аэропорт".
Какие услуги могут получить украинцы за границей:
- оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
- обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.
Также в Польше граждане Украины могут обменять водительские права и оформить страхование.
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