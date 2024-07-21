Українці за кордоном. Як покарають чоловіків за неоновлення даних у ТЦК

Військовозобов'язані українці, які проживають за кордоном, повинні оновити свої дані у ТЦК та СП. Це можна зробити через дипломатичні установи України.

РБК-Україна розпитало адвоката ЮФ "GRACERS" Сергія Савинського, яким буде покарання для українців за кордоном, які не оновили військово-облікові дані та чи покарають 17-річних юнаків, які не встали на облік призовників.

Які штрафи загрожують чоловікам, які перебувають за кордоном, за неоновлення даних

Законодавство передбачає, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані у разі перебування за кордоном.

Це можна зробити шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку, або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

"Також громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад 3 місяців, зобов’язані з 18 травня протягом 30 днів стати на військовий облік", - говорить юрист.

"Якщо чоловік не став на військовий облік і не оновив свої дані, то його можуть притягти до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП, яка передбачає накладання штрафу у розмірі 17 000- 25 500 грн", - говорить юрист.

Також громадяни України чоловічої статті, яким виповнилося 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників, навіть перебуваючи за кордоном. За порушення даної норми особу можна також притягти до відповідальності за ст. 210 КУпАП.

Що буде, якщо не оплатити штраф

"У випадку, якщо дані особи не оскаржать постанову про притягнення до адміністративної відповідальності і не сплатять штраф, то щодо них буде відкрите виконавче провадження, внаслідок якого буде стягнуто відповідну суму в розмірі накладеного штрафу за рахунок коштів, рухомого та нерухомого майна", - каже юрист.

Як оновити дані і стати на облік за кордоном

Громадяни можуть передати свої дані через офіційну електронну адресу або телефони ТЦК та СП. Або ж можна подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України.

"Разом із заявою про взяття на облік потрібно подати відповідні відомості (ІПН, адреса місця проживання, адреса електронної пошти та контактний номер телефону) та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон", - пояснює Савинський.

Заява подається до закордонної дипломатичної установи України особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України, або засобами поштового зв’язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК та СП на його адресу електронної пошти, яка розміщена на його офіційному веб-сайті, у семиденний строк.