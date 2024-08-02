Українці, які втратили роботу через війну, можуть безплатно опанувати нову професію: деталі

Які спеціальності можна отримати

Реєстрація на програму триватиме з 31 липня по 15 серпня. У рамках програми доступні курси за такими напрямками:

"Бізнес-аналітик";

"HR-менеджер";

"Менеджер з продажів";

"Проєктний менеджер";

"Аудитор";

"Маркетинг-менеджер".

Учасники програми додатково зможуть пройти тритижневий інтенсив з працевлаштування, де навчаться основам пошуку роботи, підготовки резюме, використання LinkedIn та написання супровідних листів.

Українці можуть обрати один із запропонованих курсів і безкоштовно пройти навчання. Їм обіцяють підтримку від менторів і можливість нетворкінгу з іншими учасниками. Після завершення курсу випускники отримають сертифікат про нову кваліфікацію, а також допомогу в складанні резюме та підготовці до співбесід.

Як зареєструватися для участі у програмі

Для участі у програмі необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Усі, хто зареєструється, до 21 серпня включно отримають листи із результатами відбору на електронну адресу, вказану під час реєстрації.

Перша група розпочне навчання 3 вересня 2024 року на платформі Prometheus. У цій групі будуть навчати за спеціальностями "Бізнес-аналітик" та "HR-менеджер".

Проєкт реалізується за підтримки USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та компаній lifecell, SkyUp Airlines, Join UP!, OLX, EY, Comfy і Jooble.