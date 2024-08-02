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Українці, які втратили роботу через війну, можуть безплатно опанувати нову професію: деталі

Фото: Нова професія для безробітних (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Жителі України, які через війну залишилися без роботи, можуть безкоштовно отримати нову професію. Їм пропонують взяти участь у безкоштовній програмі перекваліфікації "Нова професія: від навчання до працевлаштування".

РБК-Україна із посиланням на платформу онлайн-освіти Prometheus розповідає, як відбуватиметься перекваліфікація.

Які спеціальності можна отримати

Реєстрація на програму триватиме з 31 липня по 15 серпня. У рамках програми доступні курси за такими напрямками:

  • "Бізнес-аналітик";
  • "HR-менеджер";
  • "Менеджер з продажів";
  • "Проєктний менеджер";
  • "Аудитор";
  • "Маркетинг-менеджер".

Учасники програми додатково зможуть пройти тритижневий інтенсив з працевлаштування, де навчаться основам пошуку роботи, підготовки резюме, використання LinkedIn та написання супровідних листів.

Українці можуть обрати один із запропонованих курсів і безкоштовно пройти навчання. Їм обіцяють підтримку від менторів і можливість нетворкінгу з іншими учасниками. Після завершення курсу випускники отримають сертифікат про нову кваліфікацію, а також допомогу в складанні резюме та підготовці до співбесід.

Як зареєструватися для участі у програмі

Для участі у програмі необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням.

Усі, хто зареєструється, до 21 серпня включно отримають листи із результатами відбору на електронну адресу, вказану під час реєстрації.

Перша група розпочне навчання 3 вересня 2024 року на платформі Prometheus. У цій групі будуть навчати за спеціальностями "Бізнес-аналітик" та "HR-менеджер".

Проєкт реалізується за підтримки USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та компаній lifecell, SkyUp Airlines, Join UP!, OLX, EY, Comfy і Jooble.

Раніше РБК-Україна розповідало, як зрозуміти, яку зарплату просити під час працевлаштування і як правильно говорити про це із керівником.

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