Украинцы, потерявшие работу из-за войны, могут бесплатно овладеть новой профессией: детали

Жители Украины, которые из-за войны остались без работы, могут бесплатно получить новую профессию. Им предлагают принять участие в бесплатной программе переквалификации "Новая профессия: от обучения до трудоустройства".
РБК-Украина со ссылкой на платформу онлайн-образования Prometheus рассказывает, как будет происходить переквалификация.
Регистрация на программу продлится с 31 июля по 15 августа. В рамках программы доступны курсы по следующим направлениям:
Участники программы дополнительно смогут пройти трехнедельный интенсив по трудоустройству, где научатся основам поиска работы, подготовки резюме, использования LinkedIn и написания сопроводительных писем.
Украинцы могут выбрать один из предложенных курсов и бесплатно пройти обучение. Им обещают поддержку от менторов и возможность нетворкинга с другими участниками. После завершения курса выпускники получат сертификат о новой квалификации, а также помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям.
Для участия в программе необходимо заполнить регистрационную форму по ссылке.
Все, кто зарегистрируется, до 21 августа включительно получат письма с результатами отбора по электронному адресу, указанному при регистрации.
Первая группа начнет обучение 3 сентября 2024 на платформе Prometheus. В этой группе будут учить по специальностям "Бизнес-аналитик" и "HR-менеджер".
Проект реализуется при поддержке USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и компаний lifecell, SkyUp Airlines, Join UP!, OLX, EY, Comfy и Jooble.
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