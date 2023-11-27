Українці голами не врятували аутсайдерів Серії А, "Ювентус" зіграв унічию з "Інтером": відео

Італія, Серія А, 13-й тур

"Емполі" – "Сассуоло" – 3:4

Голи: Капуто, 4 (пенальті), Фацціні, 30, Коваленко, 86 – Пінамонті, 12, Матеус Енріке, 22, Берарді, 66 (пенальті), 90+2

"Фрозіноне" – "Дженоа" – 2:1

Голи: Суле, 34, Монтерізі, 90+4 – Маліновський, 38

"Ювентус" – "Інтер" – 1:1

Голи: Влаховіч, 27 – Мартінес, 33

Справжній голепад стався на "Карло Кастеллані" в Емполі. У стартові півгодини місцеві "сині" забили чотири м'ячі на двох зі "Сассуоло". На гол Капуто з пенальті гості відповіли м'ячами Пінамонті та Матеуса Енріке головою. Утім, Фацціні застукав кіпера зненацька ударом у нижній кут – 2:2. Після перерви Берарді реалізував одинадцятиметровий, але "Емполі" знову зрівняв рахунок зусиллями Коваленка на добиванні. Та в доданий арбітром час Берарді вирвав перемогу для "нероверді".

Натомість "Фрозіноне" до перерви обмінявся голами з "Дженоа". Відкрив рахунок Суле – роковим став удар із-за меж штрафного під стійку. Та в "грифонів" була своя "гармата". Маліновський розкішним пострілом у дотик метрів із 30-ти вгатив м'яч у дев'ятку. Останнє слово, однак, було за "канарками". У доданий час Монтерізі підключився до атаки та забив із меж штрафного.

Центральний матч туру відбувся в Турині. Головні претенденти на Скудетто розійшлися миром, оформивши по голу в першій половині. Відкрив рахунок "Юве" – Влаховіч у швидкій атаці "б'янконері" в дотик замкнув простріл К'єзи з лівого флангу. Проте, "Інтер" швидко відігрався. У дзеркальній атаці "нерадзуррі" Мартінес магічним доторком перетворив у забитий м'яч пас Тюрама – 1:1 у підсумку.

"Інтер" залишився лідером турнірної таблиці (32 очки). "Ювентус" набрав на два пункти менше. Команди українців у нижній половині табелю про ранги. "Дженоа" – на 15-й сходинці (14 очок), а "Емполі" – взагалі 18-й (10 пунктів). У наступному турі Маліновський та Коваленко зіграють один проти одного (2 грудня).