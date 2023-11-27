Украинцы голами не спасли аутсайдеров Серии А, "Ювентус" сыграл вничью с "Интером": видео

Италия, Серия А, 13-й тур

"Эмполи" – "Сассуоло" – 3:4

Голы: Капуто, 4 (пенальти), Фаццини, 30, Коваленко, 86 – Пинамонти, 12, Матеус Энрике, 22, Берарди, 66 (пенальти), 90+2

"Фрозиноне" – "Дженоа" – 2:1

Голы: Суле, 34, Монтеризи, 90+4 – Малиновский, 38

"Ювентус" – "Интер" – 1:1

Голы: Влахович, 27 – Мартинес, 33

Настоящий голепад произошел на "Карло Кастеллани" в Эмполи. В стартовые полчаса местные "синие" забили четыре мяча на двоих с "Сассуоло". На гол Капуто с пенальти гости ответили мячами Пинамонти и Матеуса Энрике головой. Впрочем, Фаццини застал кипера врасплох ударом в нижний угол – 2:2. После перерыва Берарди реализовал одиннадцатиметровый, но "Эмполи" снова сравнял счет усилиями Коваленко на добивании. Однако в добавленное арбитром время Берарди вырвал победу для "нероверди".

"Фрозиноне" до перерыва обменялся голами с "Дженоа". Открыл счет Суле – роковым стал удар из-за пределов штрафной под штангу. Но у "грифонов" была своя "пушка". Малиновский роскошным выстрелом в касание метров с 30-ти вколотил мяч в девятку. Последнее слово, однако, было за "канарейками". В добавленное время Монтеризи подключился к атаке и забил из пределов штрафной.

Центральный матч тура состоялся в Турине. Главные претенденты на Скудетто разошлись миром, оформив по голу в первой половине. Открыл счет "Юве" – Влахович в быстрой атаке "бьянконери" в касание замкнул прострел Кьезы с левого фланга. Однако "Интер" быстро отыгрался. В зеркальной атаке "нерадзурри" Мартинес магическим прикосновением превратил в забитый мяч пас Тюрама – 1:1 в итоге.

"Интер" остался лидером турнирной таблицы (32 очка). "Ювентус" набрал на два пункта меньше. Команды украинцев в нижней половине табеля о рангах. "Дженоа" – на 15-й строчке (14 очков), а "Эмполи" – вообще 18-й (10 пунктов). В следующем туре Малиновский и Коваленко сыграют друг против друга (2 декабря).