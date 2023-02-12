Українці в Європі і в майбутньому зможуть дзвонити на батьківщину за зниженими цінами

За інформацією відомства, 27 українських та європейських операторів мобільного та фіксованого зв'язку на 6 місяців продовжили дію угоди про доступний роумінг. Тому вони і далі будуть надавати один одному послуги за зниженими цінами.

Для підключення доступного роумінгу українцям у Європі робити нічого не треба, оскільки така послуга активується автоматично та поширюється як на дзвінки до України, так і навпаки. Необхідно лише оплачувати свій тарифний пакет.

Також у ЄС підтвердили готовність схвалити зміни, які дозволять запровадити вільний роумінг на постійній основі.