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Українці в Європі і в майбутньому зможуть дзвонити на батьківщину за зниженими цінами

Фото: українці в Європі і в майбутньому зможуть дзвонити на батьківщину за зниженими цінами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Для українців у країнах Євросоюзу продовжили безкоштовний роумінг. Вони й надалі зможуть дзвонити своїм рідним в Україну за зниженими цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

За інформацією відомства, 27 українських та європейських операторів мобільного та фіксованого зв'язку на 6 місяців продовжили дію угоди про доступний роумінг. Тому вони і далі будуть надавати один одному послуги за зниженими цінами.

Для підключення доступного роумінгу українцям у Європі робити нічого не треба, оскільки така послуга активується автоматично та поширюється як на дзвінки до України, так і навпаки. Необхідно лише оплачувати свій тарифний пакет.

Також у ЄС підтвердили готовність схвалити зміни, які дозволять запровадити вільний роумінг на постійній основі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна готується долучитися до роумінгового простору ЄС. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали, що, за словами міністра з питань цифрової трансформації Михайла Федорова, зараз мета України - стати частиною єдиного цифрового ринку ЄС.

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