Украинцы в Эстонии: интеграция, трудности и планы возвращения домой

Эстония, где сейчас проживает около 34 тысяч украинских беженцев, помогает им постепенно адаптироваться к жизни в новых условиях, однако есть те, кто хочет вернуться домой после нормализации ситуации в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

По данным Департамента социального страхования Эстонии, около 90% украинцев, нашедших временное убежище в стране, прошли адаптационную программу, а почти половина взрослых интегрировались в местный рынок труда или активно ищут работу.

Украинские беженцы активно изучают эстонский язык, что является важным этапом интеграции, хотя многие сталкиваются с трудностями.

Некоторые отмечают, что изучение языка - одна из самых больших сложностей в поиске работы по специальности.

Но, несмотря на стремление интегрироваться, мысли о возвращении домой не покидают украинцев.

Как отмечает руководитель отдела миграционных услуг Департамента социального страхования Лийс Палоотс, многие украинцы хотели бы вернуться домой, когда закончится война.

По данным Департамента, украинские беженцы не перестают прибывать в Эстонию, хотя и в меньшем количестве, чем в начале полномасштабной войны.

Сообщается, что в октябре в Эстонии находились 34 000 украинских беженцев с временным видом на жительство, которые были выданы из-за нужды во временной защите. Известно, что среди них - 11 000 детей.

Несмотря на то, что Эстония продолжает помогать украинским беженцам с начала полномасштабного вторжения РФ, экономическая ситуация в стране не самая лучшая.

Ранее мы сообщали, что каждый пятый украинец в Эстонии должен экономить. В чем причина - читайте в материале РБК-Украина.