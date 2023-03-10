UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці дуже погано ставляться до Білорусі та Лукашенка через участь у війні

Фото: українці впевнені, що Білорусь веде війну проти України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Переважна більшість респондентів (80,6%) вважають, що Білорусь є стороною війни та воює проти України. Протилежної думки дотримуються 7,5% опитаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Як зазначать соціологи, загалом українське суспільство демонструє негативне ставлення до Білорусі. Понад 80% респондентів ставляться до Білорусі негативно (56,3% - цілком негативно, 24,4% - переважно негативно). Позитивне ставлення до Білорусі висловили 12,4% опитаних (3,1% - цілком позитивне, 9,3% - переважно позитивне).

Ще більш негативно громадяни України ставляться до Олександра Лукашенка. Понад 90% респондентів ставляться до нього негативно (76,3% - цілком негативно, 15,9% - переважно негативно). Позитивно до Лукашенка ставляться 3,3% опитаних (0,5% - цілком позитивно, а 2,8% - переважно позитивно).

Дві третини опитаних повністю (46,7%) або скоріше (22,5%) підтримують повний розрив усіх стосунків України з Білоруссю після перемоги України. Зовсім не підтримують повний розрив усіх стосунків України з Білоруссю 5,4% опитаних, скоріше не підтримують - 11,2%.

Опитування, проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Лукашенко займає друге місце в антирейтингу іноземних політиків після Путіна. Йому не довіряють більше 90% українців.

Читайте РБК-Україна в Google News