Украинцы очень плохо относятся к Беларуси и Лукашенко из-за участия в войне

Как отметят социологи, в целом украинское общество демонстрирует негативное отношение к Беларуси. Более 80% респондентов относятся к Беларуси отрицательно (56,3% – вполне отрицательно, 24,4% – преимущественно отрицательно). Положительное отношение к Беларуси выразили 12,4% опрошенных (3,1% – вполне положительное, 9,3% – преимущественно положительное).

Еще негативнее граждане Украины относятся к Александру Лукашенко. Более 90% респондентов относятся к нему отрицательно (76,3% – вполне отрицательно, 15,9% – преимущественно отрицательно). Позитивно к Лукашенко относятся 3,3% опрошенных (0,5% – вполне положительно, а 2,8% – преимущественно положительно).

Две трети опрошенных полностью (46,7%) или, скорее, (22,5%) поддерживают полный разрыв всех отношений Украины с Беларусью после победы Украины. Совершенно не поддерживают полный разрыв всех отношений Украины с Беларусью 5,4% опрошенных, скорее не поддерживают - 11,2%.

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.