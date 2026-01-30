Українці не довіряють Трампу: опитування показало рекордний негатив

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування групи "Рейтинг".

Опитування відбулось в період з 11 по 14 листопада методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. У ньому взяли участь 1000 громадян.

Водночас про позитивне ставлення до американського лідера заявили 22% респондентів. Відносно краще ставлення до Трампа спостерігається серед чоловіків віком 18-35 років (35%).

Згідно з результатами дослідження, 47% опитаних громадян мають до президента США скоріше негативне ставлення, а ще 25% українців ставляться дуже негативно.

Нагадаємо, рейтинг підтримки Дональда Трампа серед американців впав до рекордно низького рівня з моменту його повернення до Білого дому. При цьому більшість американців вважають, що його заходи щодо посилення норм імміграції зайшли надто далеко.

Зазначимо, більшість громадян європейських країн негативно оцінюють роль Дональда Трампа у світовій політиці. Крім того, вони вважають, що він не заслуговує на Нобелівську премію миру.

Зокрема, згідно з опитуванням, 77% респондентів відповіли "ні" на запитання, чи заслуговує Трамп на Нобелівську премію. Лише меншість опитаних підтримала таку ідею.

Ще одне опитування показало, що більшість українців, попри масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі та їхні наслідки, не змінили місце проживання.

Зокрема, 87% опитаних українців залишилися жити там, де були, навіть попри проблеми з електроенергією, водою та опаленням.