Українці дали оптимістичний прогноз щодо строків перемоги у війні

У грудні 2022 року більш ніж 95% опитаних були впевнені у перемозі України у війні з Росією. При цьому абсолютна більшість респондентів (63,2%) очікують її впродовж найближчого року або навіть швидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Інституту соціології НАН України.
Лише 26% відповіли, що війна буде тривати більше року.
"Отже в суспільстві існують значні сподівання на швидке завершення військового протистояння з Росією, фіналом якого буде наша перемога", - зазначають автори дослідження.
Збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України у 2022 році виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Опитування проводилося з 19 до 25 грудня 2022 року за мобільними телефонними номерами по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки обсягом 2007 респондентів при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.
Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова. У грудні 2022 року 93% українців вірили у перемогу України у війні. Серед тих, хто вірить у перемогу України, 39% вважає, що ця перемога настане до літа 2023 року. 22% роблять ставку на перемогу через 1-2 роки, а ще 20% вважають, що перемоги можна досягти найближчими місяцями.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.