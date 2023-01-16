Украинцы дали оптимистический прогноз по срокам победы в войне

В декабре 2022 года более 95% опрошенных были уверены в победе Украины в войне с Россией. При этом абсолютное большинство респондентов (63,2%) ожидает ее в течение ближайшего года или даже быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Института социологии НАН Украины .

Только 26% ответили, что война продлится больше года.

"Таким образом, в обществе существуют значительные надежды на скорое завершение военного противостояния с Россией, финалом которого будет наша победа", - отмечают авторы исследования.

Сбор данных по заказу Института социологии НАН Украины в 2022 году провел Киевский международный институт социологии (КМИС). Опрос проводился с 19 по 25 декабря 2022 года по мобильным телефонным номерам по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки в объеме 2007 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.