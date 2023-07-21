Українці у червні перерахували рекордну суму на ЗСУ

Загалом за перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України - United24, "Повернись живим" та фонд Сергія Притули - надійшло 8,35 млрд гривень. Це на 22% менше, ніж протягом другого півріччя 2022 року.

Основна частина коштів, які українці перерахували на рахунки United24, були призначені на потреби ЗСУ - 4,93 млрд гривень або 89% усіх отриманих цією платформою донатів. Решта 11% були зібрані на медичну допомогу і на відбудову України - 0,45 млрд гривень та 0,16 млрд гривень відповідно.

Водночас у червні на оборону United24 отримав 2,4 млрд гривень - це абсолютний рекорд. Крім того, це майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року.

Фото: інфографіка "Опендатабот"

Попередній максимум - 2,24 млрд гривень - було зібрано цією платформою в липні 2022 року.

При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня-травня поточного року - тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд гривень на місяць.

Схожа ситуація і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори "Повернись живим" - 0,34 млрд гривень проти "середньомісячних" 0,29 млрд гривень у січні-травні поточного року.

Що стосується фонду Притули, то зростання склало аж 37% - у червні українці задонатили 0,22 млрд гривень, тоді як протягом попередніх п'яти місяців, у середньому, на рахунки заходило 0,16 млрд гривень.

Фото: інфографіка "Опендатабот"