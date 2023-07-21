Украинцы в июне перечислили рекордную сумму на ВСУ

Всего за первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины - United24, "Вернись живым" и фонд Сергея Притулы - поступило 8,35 млрд гривен. Это на 22% меньше, чем за второе полугодие 2022 года.

Основная часть средств, перечисленных украинцами на счета United24, была назначена на нужды ВСУ - 4,93 млрд гривен или 89% всех полученных этой платформой донатов. Остальные 11% были собраны на медицинскую помощь и на восстановление Украины - 0,45 млрд гривен и 0,16 млрд гривен соответственно.

В июне на оборону United24 получил 2,4 млрд гривен - это абсолютный рекорд. Кроме того, это почти половина всех донатов на оборону в первом полугодии текущего года.

Фото: инфографика "Опендатабот"

Предыдущий максимум - 2,24 млрд гривен - был собран этой платформой в июле 2022 года.

При этом результаты сборов на ВСУ за июнь в 4,8 раза превысили показатели периода января-мая текущего года - тогда United24 в среднем собирала на эти нужды 0,5 млрд гривен в месяц.

Похожая ситуация и с двумя другими благотворительными фондами. В июне на 17% выросло собрание "Вернись живым" - 0,34 млрд гривен против "среднемесячных" 0,29 млрд гривен в январе-мае текущего года.

Что касается фонда Притулы, то рост составил 37% - в июне украинцы задонатили 0,22 млрд гривен, тогда как в течение предыдущих пяти месяцев, в среднем, на счета заходило 0,16 млрд гривен.

Фото: инфографика "Опендатабот"