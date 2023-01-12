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Українці через "Дію" придбали військових облігацій на 250 млн гривень

Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (пресслужба Мінцифри)
Автор: Антон Малиновський

Українці купили через "Дію" понад 250 тисяч військових облігацій на загальну суму майже 250 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, ці кошти направляють на закупку зброї, касок, бронежилетів, техніки та медикаментів для ЗСУ.

"Все для захисту життів військових та якнайшвидшої деокупації Донецька, Маріуполя, Севастополя, Енергодара й інших тимчасово окупованих міст", - написав Федоров.

Нагадаємо, ще в лютому 2022 року уряд заявляв, що Україна випустить військових облігацій на суму 400 млрд гривень.

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Економіка України