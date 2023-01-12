Украинцы через "Дию" приобрели военных облигаций на 250 млн гривен

Украинцы купили через "Дию" более 250 тысяч военных облигаций на общую сумму почти 250 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, эти средства направляются на закупку оружия, касок, бронежилетов, техники и медикаментов для ВСУ.

"Все для защиты жизней военных и скорейшей деоккупации Донецка, Мариуполя, Севастополя, Энергодара и других временно оккупированных городов", - написал Федоров.