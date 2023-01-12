Украинцы через "Дию" приобрели военных облигаций на 250 млн гривен

Украинцы купили через "Дию" более 250 тысяч военных облигаций на общую сумму почти 250 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По его словам, эти средства направляются на закупку оружия, касок, бронежилетов, техники и медикаментов для ВСУ.
"Все для защиты жизней военных и скорейшей деоккупации Донецка, Мариуполя, Севастополя, Энергодара и других временно оккупированных городов", - написал Федоров.
Напомним, еще в феврале 2022 года правительство заявляло, что Украина выпустит военные облигации на сумму 400 млрд гривен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.