Українці активно купують авто з Китаю: названі лідери ринку у вересні

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 1,2 тисячі легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 8% менше, у порівнянні з вереснем 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості нових – 911 машин (+3%), а вживаних – 265 одиниць (-34%). Таким чином, автомобілі китайського походження охопили 16% вересневого ринку нових легкових авто.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка машин з Китаю становила 1,6%. Абсолютна більшість легкових авто з КНР були електромобілі – 81%.
Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження:
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
Загалом же e вересні український автопарк поповнили 5,7 тисячі нових легкових авто. Лідерство за продажами у минулому місяці на українському ринку нових авто продовжив утримувати кросовер Renault Duster. Другим за популярністю був кросовер Toyota RAV-4, а третє місце отримала Mazda CX-5. Також у п'ятірці кращих – пікап Toyota Hilux і кросовер Skoda Karoq.
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