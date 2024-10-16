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Украинцы активно покупают авто из Китая: названные лидеры рынка в сентябре

Фото: украинцы активно покупают авто из Китая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За прошедший месяц украинцы приобрели почти 1,2 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 8% меньше по сравнению с сентябрем 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества новых – 911 машин (+3%), а подержанных – 265 единиц (-34%). Таким образом, автомобили китайского происхождения охватили 16% сентябрьского рынка новых легковых автомобилей.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля машин из Китая составляла 1,6%. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 81%.

Самые популярные модели новых легковых автомобилей китайского происхождения:

  • Zeekr 001 – 109 ед.;
  • Volkswagen ID.4 – 103 ед.;
  • Honda M-NV – 102 ед.;
  • BYD Song Plus – 102 ед.;
  • Nissan Ariya - 74 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

  • Zeekr 001 – 40 ед.;
  • Volkswagen ID.4 – 26 ед.;
  • Honda M-NV – 24 ед.;
  • Chery EQ1 – 22 ед.;
  • BYD Song Plus - 16 ед.

Всего же в сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тысяч новых легковых авто. Лидерство по продажам в прошлом месяце на украинском рынке новых авто продолжил удерживать кроссовер Renault Duster. Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а третье место получила Mazda CX-5. Также в пятерке лучших – пикап Toyota Hilux и кроссовер Skoda Karoq.

 

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КитайАвтомобильный рынок