Українці за 2024 рік придбали майже 70 тисяч нових авто: названі лідери ринку

Першість на ринку утримує марка Toyota з результатом у 810 одиниць. На другому місці Skoda з 628 проданими авто. Третій результат у Renault – 526 машин. Також до п'ятірки лідерів потрапили Volkswagen (435 од.) та Peugeot (380 од.).

Всього за рік в країні було зареєстровано 69,6 тисячі нових легкових авто, що на 14% більше ніж у 2023 році.

До ТОП-10 2024 року потрапили:

Toyota – 10 731 од.;

Renault – 7 266 од.;

Skoda – 5 033 од.;

Volkswagen – 4 899 од.;

BMW – 4 833 од.;

Nissan – 2 777 од.;

Hyundai – 2 618 од.;

Peugeot – 2 474 од.;

Suzuki – 2 301 од.;

Mazda – 2 256 од.

Бестселером року став компактний кросовер Renault Duster – 6826 автомобілів цієї моделі у 2024 році поповнили вітчизняний автопарк.

При цьому у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster. Другим за популярністю був пікап Peugeot Landtrek, а "бронза" місяця у Toyota RAV4.