Українці за 2024 рік придбали майже 70 тисяч нових авто: названі лідери ринку

В останній місяць 2024 року українці придбали понад 5,5 тисячі нових легкових автомобілів. Зазначається, що це на 6% менше, ніж у грудні 2023 року. Водночас відносно попереднього місяця – листопада 2024 року – попит на нові авто зріс на 5,7%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Першість на ринку утримує марка Toyota з результатом у 810 одиниць. На другому місці Skoda з 628 проданими авто. Третій результат у Renault – 526 машин. Також до п'ятірки лідерів потрапили Volkswagen (435 од.) та Peugeot (380 од.).
Всього за рік в країні було зареєстровано 69,6 тисячі нових легкових авто, що на 14% більше ніж у 2023 році.
До ТОП-10 2024 року потрапили:
Бестселером року став компактний кросовер Renault Duster – 6826 автомобілів цієї моделі у 2024 році поповнили вітчизняний автопарк.
При цьому у минулому місяці лідерство на українському ринку нових авто продовжив утримувати Renault Duster. Другим за популярністю був пікап Peugeot Landtrek, а "бронза" місяця у Toyota RAV4.
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