Украинцы за 2024 год приобрели почти 70 тысяч новых авто: названы лидеры рынка

Первенство на рынке удерживает марка Toyota с результатом в 810 единиц. На втором месте Skoda с 628 проданными авто. Третий результат у Renault - 526 машин. Также в пятерку лидеров попали Volkswagen (435 ед.) и Peugeot (380 ед.).

Всего за год в стране было зарегистрировано 69,6 тысячи новых легковых авто, что на 14% больше чем в 2023 году.

В ТОП-10 2024 года попали:

Toyota - 10 731 ед;

Renault - 7 266 ед;

Skoda - 5 033 ед;

Volkswagen - 4 899 ед;

BMW - 4 833 ед;

Nissan - 2 777 ед;

Hyundai - 2 618 ед;

Peugeot - 2 474 ед;

Suzuki - 2 301 ед;

Mazda - 2 256 ед.

Бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster - 6826 автомобилей этой модели в 2024 году пополнили отечественный автопарк.

При этом в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжил удерживать Renault Duster. Вторым по популярности был пикап Peugeot Landtrek, а "бронза" месяца у Toyota RAV4.