Українську писанку визнали культурним надбанням людства: що відомо (фото, відео)

Українську традицію та мистецтво оздоблення яєць було визнано культурним надбанням людства в межах 19-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства культури та стратегічних комунікацій (МКСК) України.
У МКСК розповіли, що робота над номінацією розпочалася ще у 2017 році - після зустрічі з українською спільнотою носіїв в Естонії.
Уточнюється, що її основу складають три елементи:
Різні писанки мають власні традиції (фото: mcsc.gov.ua)
19-та сесія Міжурядового комітету ЮНЕСКО (UNESCO) з питань нематеріальної культурної спадщини відбулась у вівторок, 3 грудня, у столиці Парагваю - місті Асунсьйон.
У межах заходу до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства був включений перший міжнародний елемент від України - спільно з Естонією - "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць".
Українська писанка стала культурним надбанням людства (фото: mcsc.gov.ua)
Уточнюється, що це досягнення стало можливим завдяки тісній співпраці:
Процес створення писанки (фото: mcsc.gov.ua)
Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький наголосив, що це - спільний успіх, який "засвідчує силу нашої єдності".
"Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам'ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші митці - носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємось незламними", - нагадав він.
Посадовець зауважив, що включення української писанки до Репрезентативного списку ЮНЕСКО - доказ цьому.
"Ми проголошуємо на весь світ: жива спадщина нас об'єднує, дарує відчуття причетності та уособлює нашу ідентичність", - додав він.
У МКСК зазначили, що визнання української писанки, як культурного надбання людства, демонструє усьому світу, що українська культура є невід'ємною частиною світової культури, що базується:
"Обмін і дарування писанок є дуже важливою традицією для українців незалежно від того, пов'язані вони з церквою чи ні. Особисті побажання та послання зафіксовано в різних символах на писанках. Національні візерунки українських писанок не випадкові - кожен мотив має своє значення. Це і робить кожну писанку унікальною", - підсумували у міністерстві.
Кожна писанка - унікальна (фото: mcsc.gov.ua)
Нагадаємо, станом на тепер у Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства - 611 елементів, які відповідають 5 регіонам і 140 державам-учасницям Конвенції.
Від України до цього списку у 2013 році було включено "Петриківський декоративний живопис як феномен української орнаментальної народної творчості", у 2019 році - "Традиція Косівської мальованої кераміки", у 2021 році - "Орьнек - кримськотатарський орнамент та знання про нього".
Тим часом війна в Україні знищує не лише інфраструктуру, але і її культурну спадщину. Так, під окупацією перебувають нині близько 2 млн об'єктів культурної цінності, а понад 1700 установ (включаючи музеї, театри та бібліотеки) вже зруйновано.
За словами міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького, російська агресія спрямована, крім іншого, на знищення української національної ідентичності.
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