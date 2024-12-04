Українську писанку визнали культурним надбанням людства: що відомо (фото, відео)

Що відомо про нове культурне надбання людства

У МКСК розповіли, що робота над номінацією розпочалася ще у 2017 році - після зустрічі з українською спільнотою носіїв в Естонії.

Уточнюється, що її основу складають три елементи:

" Українська писанка: традиція і мистецтво ", що об'єднує спільноти з усіх областей України (входить до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України)

", що об'єднує спільноти з усіх областей України (входить до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України) " Традиція гуцульської писанки " (також входить до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України)

" (також входить до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України) "Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць" (входить до Національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини Естонії)

Різні писанки мають власні традиції (фото: mcsc.gov.ua)

19-та сесія Міжурядового комітету ЮНЕСКО (UNESCO) з питань нематеріальної культурної спадщини відбулась у вівторок, 3 грудня, у столиці Парагваю - місті Асунсьйон.

У межах заходу до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства був включений перший міжнародний елемент від України - спільно з Естонією - "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць".

Українська писанка стала культурним надбанням людства (фото: mcsc.gov.ua)

Уточнюється, що це досягнення стало можливим завдяки тісній співпраці:

Міністерства культури та стратегічних комунікацій України

Міністерства закордонних справ України

Постійного представництва України при UNESCO

Національної комісії України у справах UNESCO

носіїв практиків

представників громадянського суспільства

Процес створення писанки (фото: mcsc.gov.ua)

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький наголосив, що це - спільний успіх, який "засвідчує силу нашої єдності".

"Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам'ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші митці - носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємось незламними", - нагадав він.

Посадовець зауважив, що включення української писанки до Репрезентативного списку ЮНЕСКО - доказ цьому.

"Ми проголошуємо на весь світ: жива спадщина нас об'єднує, дарує відчуття причетності та уособлює нашу ідентичність", - додав він.

У МКСК зазначили, що визнання української писанки, як культурного надбання людства, демонструє усьому світу, що українська культура є невід'ємною частиною світової культури, що базується:

на повазі до творчого розмаїття

на повазі до культури і традицій народу

"Обмін і дарування писанок є дуже важливою традицією для українців незалежно від того, пов'язані вони з церквою чи ні. Особисті побажання та послання зафіксовано в різних символах на писанках. Національні візерунки українських писанок не випадкові - кожен мотив має своє значення. Це і робить кожну писанку унікальною", - підсумували у міністерстві.

Кожна писанка - унікальна (фото: mcsc.gov.ua)