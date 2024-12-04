Украинскую писанку признали культурным достоянием человечества: что известно (фото, видео)

Что известно о новом культурном достоянии человечества

В МКСК рассказали, что работа над номинацией началась еще в 2017 году - после встречи с украинским сообществом носителей в Эстонии.

Уточняется, что ее основу составляют три элемента:

" Украинская писанка: традиция и искусство ", который объединяет сообщества из всех областей Украины (входит в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины)

", который объединяет сообщества из всех областей Украины (входит в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины) " Традиция гуцульской писанки " (также входит в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины)

" (также входит в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины) "Украинская писанка, традиция и искусство украшения Пасхальных яиц" (входит в Национальный список элементов нематериального культурного наследия Эстонии)

У разных писанок есть собственные традиции (фото: mcsc.gov.ua)

19-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО (UNESCO) по вопросам нематериального культурного наследия состоялась во вторник, 3 декабря, в столице Парагвая - городе Асунсьон.

В рамках мероприятия в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества был включен первый международный элемент от Украины - совместно с Эстонией - "Писанка: украинская традиция и искусство украшения яиц".

Украинская писанка стала культурным достоянием человечества (фото: mcsc.gov.ua)

Уточняется, что это достижение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству:

Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины

Министерства иностранных дел Украины

Постоянного представительства Украины при UNESCO

Национальной комиссии Украины по делам UNESCO

носителей практиков

представителей гражданского общества

Процесс создания писанки (фото: mcsc.gov.ua)

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий подчеркнул, что это - общий успех, который "удостоверяет силу нашего единства".

"В то же время агрессор разрушает нашу культуру, памятники, театры, библиотеки, музеи. В борьбе за родину погибают наши художники - носители живого наследия. Их потеря подрывает самое сердце нашей идентичности. Ведь без людей живое наследие не существует. Мы же доказываем, что даже в самые темные времена мы остаемся несгибаемыми", - напомнил он.

Чиновник отметил, что включение украинской писанки в Репрезентативный список ЮНЕСКО - доказательство этому.

"Мы провозглашаем на весь мир: живое наследие нас объединяет, дарит ощущение причастности и олицетворяет нашу идентичность", - добавил он.

В МКСК отметили, что признание украинской писанки, как культурного достояния человечества, демонстрирует всему миру, что украинская культура является неотъемлемой частью мировой культуры, которая базируется:

на уважении к творческому разнообразию

на уважении к культуре и традициям народа

"Обмен и дарение писанок является очень важной традицией для украинцев независимо от того, связаны они с церковью или нет. Личные пожелания и послания зафиксированы в разных символах на писанках. Национальные узоры украинских писанок не случайны - каждый мотив имеет свое значение. Это и делает каждую писанку уникальной", - подытожили в министерстве.

Каждая писанка - уникальна (фото: mcsc.gov.ua)