Украинскую писанку признали культурным достоянием человечества: что известно (фото, видео)

Украинская традиция и искусство украшения яиц были признаны культурным достоянием человечества в рамках 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций (МКСК).
В МКСК рассказали, что работа над номинацией началась еще в 2017 году - после встречи с украинским сообществом носителей в Эстонии.
Уточняется, что ее основу составляют три элемента:
У разных писанок есть собственные традиции (фото: mcsc.gov.ua)
19-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО (UNESCO) по вопросам нематериального культурного наследия состоялась во вторник, 3 декабря, в столице Парагвая - городе Асунсьон.
В рамках мероприятия в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества был включен первый международный элемент от Украины - совместно с Эстонией - "Писанка: украинская традиция и искусство украшения яиц".
Украинская писанка стала культурным достоянием человечества (фото: mcsc.gov.ua)
Уточняется, что это достижение стало возможным благодаря тесному сотрудничеству:
Процесс создания писанки (фото: mcsc.gov.ua)
Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий подчеркнул, что это - общий успех, который "удостоверяет силу нашего единства".
"В то же время агрессор разрушает нашу культуру, памятники, театры, библиотеки, музеи. В борьбе за родину погибают наши художники - носители живого наследия. Их потеря подрывает самое сердце нашей идентичности. Ведь без людей живое наследие не существует. Мы же доказываем, что даже в самые темные времена мы остаемся несгибаемыми", - напомнил он.
Чиновник отметил, что включение украинской писанки в Репрезентативный список ЮНЕСКО - доказательство этому.
"Мы провозглашаем на весь мир: живое наследие нас объединяет, дарит ощущение причастности и олицетворяет нашу идентичность", - добавил он.
В МКСК отметили, что признание украинской писанки, как культурного достояния человечества, демонстрирует всему миру, что украинская культура является неотъемлемой частью мировой культуры, которая базируется:
"Обмен и дарение писанок является очень важной традицией для украинцев независимо от того, связаны они с церковью или нет. Личные пожелания и послания зафиксированы в разных символах на писанках. Национальные узоры украинских писанок не случайны - каждый мотив имеет свое значение. Это и делает каждую писанку уникальной", - подытожили в министерстве.
Каждая писанка - уникальна (фото: mcsc.gov.ua)
Напомним, по состоянию на сегодняшний день в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества - 611 элементов, которые соответствуют 5 регионам и 140 государствам-участникам Конвенции.
От Украины в этот список в 2013 году была включена "Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества", в 2019 году - "Традиция Косовской рисованной керамики", в 2021 году - "Орьнек - крымскотатарский орнамент и знание о нем".
Между тем война в Украине уничтожает не только инфраструктуру, но и ее культурное наследие. Так, под оккупацией находятся сейчас около 2 млн. объектов культурной ценности, а более 1700 учреждений (включая музеи, театры и библиотеки) уже разрушены.
По словам министра культуры и стратегических коммуникаций Николая Точицкого, российская агрессия направлена, помимо прочего, на уничтожение украинской национальной идентичности.
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