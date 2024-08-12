"Української команда" оголосила терміновий збір на дрони-камікадзе

Волонтерський штаб "Українська команда" оголосив терміновий збір на великі дрони-камікадзе для бійців на Курському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook фонду.
"Допоможемо ЗСУ вибити ворога з Курщини! "Українська команда" оголошує терміновий збір на додаткові літачки-камікадзе для Курського напрямку. Кожен ваш донат – це допомога нашим просуватися вперед! Кожен літачок-камікадзе – це знищений росіянин, танк, беха, бронемашина", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що допомога військовим на Курському напрямку - це додатковий захист Харківської та Сумської областей від ворожих обстрілів.
"Допомагай нашим йти вперед на Курщині! Донать!", - закликає "Українська команда".
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