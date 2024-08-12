"Украинская команда" объявила срочный сбор на дроны-камикадзе

"Поможем ВСУ выбить врага с Курщины! "Украинская команда" объявляет срочный сбор на дополнительные самолеты-камикадзе для Курского направления. Каждый ваш донат – это помощь нашим продвигаться вперед! Каждый самолет-камикадзе – это уничтоженный россиянин, танк, бэха, бронемашина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь военным на Курском направлении - это дополнительная защита Харьковской и Сумской областей от вражеских обстрелов.

"Помогай нашим идти вперед на Курщине! Донать!", - призывает "Украинская команда".

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