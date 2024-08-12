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"Украинская команда" объявила срочный сбор на дроны-камикадзе

Фото: "Украинская команда" объявила срочный сбор на дроны-камикадзе (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил срочный сбор на большие дроны-камикадзе для бойцов на Курском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook фонда.

"Поможем ВСУ выбить врага с Курщины! "Украинская команда" объявляет срочный сбор на дополнительные самолеты-камикадзе для Курского направления. Каждый ваш донат – это помощь нашим продвигаться вперед! Каждый самолет-камикадзе – это уничтоженный россиянин, танк, бэха, бронемашина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь военным на Курском направлении - это дополнительная защита Харьковской и Сумской областей от вражеских обстрелов.

"Помогай нашим идти вперед на Курщине! Донать!", - призывает "Украинская команда".

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