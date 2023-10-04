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Украинскому теннисисту понадобились почти сутки, чтобы переиграть корейца: что известно

Среда 04 октября 2023 17:03
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Украинскому теннисисту понадобились почти сутки, чтобы переиграть корейца: что известно Алексей Крутых (фото: itftennis.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Вторая ракетка Украины Алексей Крутых (АТР 244) победил в трех сетах южнокорейского теннисиста Джерарда Кампаны Ли (ATP 419) и вышел в 1/8 финала грунтового челленджера в Лиссабоне Del Monte Lisboa Belém Open.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча.

Теннисная дуэль закончилась со счетом 5:7, 6:2, 6:3 в пользу 23-летнего украинца.

Отметим, что это третья победа подряд Алексея на этом турнире. Перед этим Крутых уверенно выиграл оба матча квалификации (разгромил португальца Фабио Коэлью и без проблем расправился с испанцем Карлосом Табернером).

Интересно, что матч украинца с корейцем начался… еще вчера, 3 октября. Но игра была прервана после второго сета из-за наступления темноты в столице Португалии, не позволившей комфортно продолжать поединок.

В общем же матч длился 2 часа и 35 минут.

В 1/8 финала турнира с призовым фондом 73 000 евро Крутых сыграет против второго сеяного, итальянца Флавио Коболли (ATP 122).

Раньше мы писали, что теннисный матч между украинкой и россиянкой внезапно остановили.

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