На українському судні в гирлі Дунаю стався вибух: є загиблі

Що відомо про гирло Бистре на Дунаї

Гирла Бистре в дельті Дунаю – це один з шляхів експорту української продукції морським коридором. Так, нещодавно Україна почала роботи зі збільшення глибини гирла, щоб збільшити експорт із морських портів.

За даними України, глибина гирла збільшилася з 3,9 до 6,5 метра. У середині 1990-х років глибина каналу становила 6,5 метра, але Україна останніми роками не проводила днопоглиблювальних робіт, що призвело до накопичення мулу.

Україна збільшила експорт через свої дунайські порти до 1,5 млн тон на місяць після вторгнення РФ. Також українські інженери раніше розробили план поглиблення гирла до 8,2-8,3 метра, але Румунія не погоджується на його реалізацію.

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