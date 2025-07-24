На украинском судне в устье Дуная произошел взрыв: есть погибшие

"Судно находилось на устье "Быстрое" для проведения плановых работ с 11 членами экипажа. В результате взрыва погибли трое работников. Другие члены экипажа сейчас находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметили в администрации.

Сообщается, что на месте происшествия работают соответствующие службы. Детали происшествия уточняются. О результатах будет сообщено дополнительно.

"Морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрыт для движения судов. Проход судов в/из морских портов Дунайского региона пока осуществляется Сулинским каналом", - добавили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.