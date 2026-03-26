Українському ШІ обирають ім’я: як проголосувати в "Дії" та які є варіанти

15:31 26.03.2026 Чт
2 хв
Голосування триватиме до 29 березня 12:00
aimg Ірина Глухова
Фото: У "Дії" обирають назву для українського ШІ (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні триває створення національної великої мовної моделі. Українцям пропонують долучитися до процесу і обрати її назву через застосунок "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.

Як пояснили у Мінцифри, українська команда разом із "Київстар" працює над створенням власної великої мовної моделі - системи штучного інтелекту, яка стане основою для майбутніх цифрових сервісів.

Очікується, що ця модель зможе краще розуміти український контекст, включно з мовними особливостями, діалектами та історією.

"LLM розумітиме український контекст, діалекти та історію. І саме ви, українці, оберете назву для LLM - через голосування у "Дії", - йдеться у повідомленні.

За даними Мінцифри, із понад 3 тисяч запропонованих варіантів до фіналу вийшли 10 назв:

  • Сяйво (Siaivo)
  • Питай (Pytai)
  • Слово (Slovo)
  • Дзвінка (Dzvinka)
  • Говерла (Hoverla)
  • Шипіт (Shypit)
  • Шукай (Shukai)
  • Ядро (Yadro)
  • Кавун (Kavun)
  • Гомін (Homin)

Голосування триватиме до 29 березня, 12:00. Щоб взяти участь, у застосунку потрібно обрати розділ "Сервіси" та перейти в "Опитування".

Що відомо про LLM

Нагадаємо, у січні 2026 року повідомлялось, що Україна запускає ШІ, який розуміє українську мову та наші культурні особливості. Місія країни - увійти в топ-3 світу з розвитку ШІ.

Тоді ж стало відодо, що запуск бета-тестування національної LLM запланований на весну 2026 року.

Технічним партнером проекту став "Київстар". Компанія фінансує розробку моделі, після чого вона буде передана державі.

Також повідомлялося, що для її тренування було обрано модель Gemma від Google.

Детальніше про те, як іде розробка національної LLM та чому власна мовна модель - це питання національної безпеки, читайте в інтерв’ю РБК-Україна.

