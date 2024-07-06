В українському флоті повинні бути підводні човни, - командувач ВМС

За даними Неїжпапи, в командуванні Військово-морських сил ЗСУ вважають, що український флот у Чорному морі повинен поповнитися підводними човнами.

"Ми думаємо про це, він необхідний для нас - підводний човен. Ми не беремо до уваги великі підводні човни, для Чорного моря вони не потрібні, але підводні човни повинні бути у складі Військово-морських сил”, - зауважив командувач ВМС.

За його словами, наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря.

“Зупинитися тільки біля Одеси - це значить не мати нічого. Ми повинні дивитися далі, ми повинні бути в Чорному морі та використовувати Чорне море вздовж всієї площини", - наголосив Неїжпапа.