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В українському флоті повинні бути підводні човни, - командувач ВМС

Фото: командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україні потрібні підводні човни, адже наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача ВМС ЗСУ віцеадмірала Олексія Неїжпапи.

За даними Неїжпапи, в командуванні Військово-морських сил ЗСУ вважають, що український флот у Чорному морі повинен поповнитися підводними човнами.

"Ми думаємо про це, він необхідний для нас - підводний човен. Ми не беремо до уваги великі підводні човни, для Чорного моря вони не потрібні, але підводні човни повинні бути у складі Військово-морських сил”, - зауважив командувач ВМС. 

За його словами, наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря.

“Зупинитися тільки біля Одеси - це значить не мати нічого. Ми повинні дивитися далі, ми повинні бути в Чорному морі та використовувати Чорне море вздовж всієї площини", - наголосив Неїжпапа.

 

Росіяни втрачають флот

Нагадаємо, що Росія вже втрачає військово-морський центр у Криму. Тим часом речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що третина чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу.

Крім того, незадовго до цього британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат у російських кораблів у Чорному морі було призначено нових командуюча Чорноморським флотом та головкома ВМФ РФ.

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