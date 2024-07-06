В українському флоті повинні бути підводні човни, - командувач ВМС

Україні потрібні підводні човни, адже наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача ВМС ЗСУ віцеадмірала Олексія Неїжпапи.
За даними Неїжпапи, в командуванні Військово-морських сил ЗСУ вважають, що український флот у Чорному морі повинен поповнитися підводними човнами.
"Ми думаємо про це, він необхідний для нас - підводний човен. Ми не беремо до уваги великі підводні човни, для Чорного моря вони не потрібні, але підводні човни повинні бути у складі Військово-морських сил”, - зауважив командувач ВМС.
За його словами, наявність такого класу суден в складі українського флоту дозволить поширити його діяльність на всю акваторію Чорного моря.
“Зупинитися тільки біля Одеси - це значить не мати нічого. Ми повинні дивитися далі, ми повинні бути в Чорному морі та використовувати Чорне море вздовж всієї площини", - наголосив Неїжпапа.
Нагадаємо, що Росія вже втрачає військово-морський центр у Криму. Тим часом речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що третина чорноморського флоту РФ вже виведена з ладу.
Крім того, незадовго до цього британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат у російських кораблів у Чорному морі було призначено нових командуюча Чорноморським флотом та головкома ВМФ РФ.
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