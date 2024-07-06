В украинском флоте должны быть подводные лодки, - командующий ВМС

Украине нужны подводные лодки, ведь наличие такого класса судов в составе украинского флота позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего ВМС ВСУ вицеадмирала Алексея Неежпапы.
По данным Неижпапы, в командовании Военно-морских сил ВСУ считают, что украинский флот в Черном море должен пополниться подводными лодками.
"Мы думаем об этом, она необходима для нас - подводная лодка. Мы не берем во внимание большие подводные лодки, для Черного моря они не нужны, но подводные лодки должны быть в составе Военно-морских сил", - отметил командующий ВМС.
По его словам, наличие такого класса судов в составе украинского флота позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.
"Остановиться только возле Одессы - это значит не иметь ничего. Мы должны смотреть дальше, мы должны быть в Черном море и использовать Черное море вдоль всей плоскости", - подчеркнул Неижпапа.
Напомним, что Россия уже теряет военно-морской центр в Крыму. Между тем спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что треть черноморского флота РФ уже выведена из строя.
Кроме того, незадолго до этого британская разведка сообщала, что после серии значительных потерь у российских кораблей в Черном море были назначены новые командующие Черноморским флотом и главком ВМФ РФ.
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