До українського полону потрапив італійський піцайоло, який працював у Росії, - ЗМІ

У розпорядженні видання опинилися документи італійця.

Згідно з виданим Ченні російським військовим квитком, він народився у 1973 році, має дружину та двох дітей.

Призвали до російської армії італійця 13 листопада 2024 року у військовій частині 58198, 1-го бронетанкового полку.

Фото: військовий квиток Ченні (Today.it)

За даними видання, українські війська захопили Ченні в полон 7-8 січня в районі Купʼянська, ймовірно, під час диверсійно-розвідувально операції в тилу противника.

Журналісти знайшли сторінки Ченні у соцмережах, згідно з якими той раніше працював шей-кухарем в ресторані в Неаполі, а в останні роки - в російському місті Самара піцайоло в ресторані італійської кухні.

Фото: італійський піцайоло Джанні Ченні (Today.it)

Почесний консул Італії в Самарі та власник ресторану Джангідо Бреббо підтвердив, що Ченні справді в нього працював десь до початку 2024 року, а потім звільнився і поїхав з міста.

Видання зазначає, що наразі невідомо, чому італієць долучився до російської армії воювати проти України.