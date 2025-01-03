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Українського футболіста включили до збірної світу: разом з Іньєстою та Кроосом

П'ятниця 03 січня 2025 18:04
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Українського футболіста включили до збірної світу: разом з Іньєстою та Кроосом Фото: Євген Коноплянка дочекався зіркового часу (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Авторитетний портал Transfermarkt опублікував символічну команду футболістів, які завершили кар'єру в 2024 році. У ньому знайшлося місце і для легенди вітчизняної збірної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram порталу.

Честі удостоївся 35-літній півзахисник Євген Коноплянка. Він потрапив до числа 11-ти легенд, що завершили виступи в 2024 році.

Фахівці порталу склали збірну, враховуючи максимальну ціну, яка була під час кар'єри футболістів. Коноплянка найвище оцінювався в період з листопада 2015 року до лютого 2016-го. Тоді вартість гравця іспанської "Севільї" складала 25 мільйонів євро.

Підрахували і сумарну вартість цієї збірної. Вона становить майже 485 млн євро.

Символічна команда (схема 3-5-2) виглядає наступним чином: Клаудіо Браво – Рафаель Варан, Жоель Матіп, Пепе – Тьяго Алькантара, Тоні Кроос, Нані, Андрес Іньєста, Євген Коноплянка – Маруан Феллайні, Сіндзі Окадзака.

Українського футболіста включили до збірної світу: разом з Іньєстою та Кроосом

Хто такий Євген Коноплянка

Уродженець Кропивницького (тоді – Кіровоград), вихованець місцевого "Олімпіка". У 16 років опинився в академії "Дніпра".

На професіональному рівні дебютував у сезоні-2007/08. Відіграв у складі дніпрян 7 повних сезонів. Влітку 2015-го перейшов до іспанської "Севільї", але в Ла Лізі провів лише рік. Наступні три сезони відіграв у німецькому "Шальке", а потім ще два – за донецький "Шахтар".

Переможець Ліги Європи-2015/16 зі "Севільєю" і чемпіон України-2019/20 з "гірниками". Посеред сезону-2021/22 опинився в польській "Краковії", а потім не зумів закріпитися в румунському "Клужі".

У складі збірної України дебютував у 2010 році та загалом провів 87 поєдинків (забив 21 гол). Учасник Євро-2012 та Євро-2016.

Раніше показали відео, як Крапивцов за підтримки Циганкова пройшов посвячення в гравці "Жирони".

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