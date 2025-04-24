Українського експерта не пустили на конференцію по концесії порту Чорноморськ у Варшаві: що відомо

Захід проходив за ініціативи Міністерства розвитку громад і територій України у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

За його словами, він заздалегідь зареєструвався на захід, однак під час прибуття організатори заявили про відсутність вільних місць. Після тривалих перемовин його допустили до зали, де він встиг прослухати виступ першої заступниці міністра Олени Шкрум.

"Зареєструвався, приїхав, але спочатку не хотіли пускати - сказали, що немає місць. У залі було чимало вільних стільців. Зрештою мене впустили", - розповів експерт.

Втім, як стверджує Захаров, після виступу Шкрум до нього підійшов невідомий чоловік, який попросив залишити приміщення, посилаючись на ті ж причини - брак місць.

Захаров розкритикував організацію заходу, зауваживши, що подія була позиціонована як публічна, але фактично мала обмежений доступ. На його думку, подібний підхід може впливати на відкритість діалогу щодо інвестицій у ключові об’єкти інфраструктури.

"Ось так проходять конференції про інвестиції в Україну, концесії в порти. Профільного експерта просять їм "не заважати". Я поки не зрозумів, чому публічний захід проходив за закритими дверима, коли мова йде про один з найважливіших портів України та його співробітників", - зазначив експерт.



Як відомо, Міністерство розвитку громад і територій України анонсувало, що з метою ознайомлення потенційних інвесторів з проєктом концесії морського порту Чорноморська у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує провести Інвестиційну конференцію 24 квітня 2025 року у м. Варшава, Польща.