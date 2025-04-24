Украинского эксперта не пустили на конференцию по концессии порта Черноморск в Варшаве: что известно

Мероприятие проходило по инициативе Министерства развития общин и территорий Украины в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

По его словам, он заранее зарегистрировался на мероприятие, однако по прибытии организаторы заявили об отсутствии свободных мест. После длительных переговоров его допустили в зал, где он успел прослушать выступление первого заместителя министра Елены Шкрум.

"Зарегистрировался, приехал, но сначала не хотели пускать - сказали, что нет мест. В зале было немало свободных стульев. В конце концов меня впустили", - рассказал эксперт.

Впрочем, как утверждает Захаров, после выступления Шкрум к нему подошел неизвестный мужчина, который попросил покинуть помещение, ссылаясь на те же причины - нехватку мест.

Захаров раскритиковал организацию мероприятия, заметив, что событие было позиционировано как публичное, но фактически имело ограниченный доступ. По его мнению, подобный подход может влиять на открытость диалога по инвестициям в ключевые объекты инфраструктуры.

"Вот так проходят конференции об инвестициях в Украину, концессии в порты. Профильного эксперта просят им "не мешать". Я пока не понял, почему публичное мероприятие проходило за закрытыми дверями, когда речь идет об одном из важнейших портов Украины и его сотрудниках", - отметил эксперт.



Как известно, Министерство развития общин и территорий Украины анонсировало, что с целью ознакомления потенциальных инвесторов с проектом концессии морского порта Черноморская в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией (МФК) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) планирует провести Инвестиционную конференцию 24 апреля 2025 года в г. Варшава, Польша.