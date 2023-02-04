На українсько-румунському кордоні завершили реконструкцію пункту пропуску "Дяківці"

Реконструкцію міжнародного пункту пропуску "Дяківці" на кордоні України та Румунії повністю завершено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення начальника Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.
Запаранюка, відкриття КПП "Дяківці" очікується після завершення інфраструктурних робіт румунською стороною.
Фото: пункт пропуску "Дяківці" (facebook.com/RuslanZaparaniuk)
Зазначається, що запланована пропускна спроможність пункту на добу становитиме до 300 одиниць транспортних засобів, у тому числі 10 автобусів, 1550 громадян, включаючи 500 пішоходів.
Нагадаємо, минулого року на українсько-румунському кордоні в межах ділянки Чернівецької області відкрили новий автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ".
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