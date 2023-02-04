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На украинско-румынской границе завершили реконструкцию пункта пропуска "Дьяковцы"

Фото: на украинско-румынской границе завершили реконструкцию пункта пропуска "Дьяковцы" (facebook.com/RuslanZaparaniuk)
Автор: Руслан Гаращенко

Реконструкция международного пункта пропуска "Дьяковцы" на границе Украины и Румынии полностью завершена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.

Запаранюка, открытие КПП "Дьяковцы" ожидается по завершению инфраструктурных работ румынской стороной.

Фото: пункт пропуска "Дьяковцы" (facebook.com/RuslanZaparaniuk)

Отмечается, что планируемая пропускная способность пункта в сутки составит до 300 единиц транспортных средств, в том числе 10 автобусов, 1550 граждан, включая 500 пешеходов.

Напомним, в прошлом году на украинско-румынской границе в пределах участка Черновицкой области открыли новый автомобильный пункт пропуска "Красноильск".

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