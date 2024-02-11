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На українсько-польському кордоні завтра планують заблокувати ще два КПП

Україна, Неділя 11 лютого 2024 10:46
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На українсько-польському кордоні завтра планують заблокувати ще два КПП Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Польщі завтра, 12 лютого, планують заблокувати ще два пункти пропуску на кордоні з Україною. Учасники акції обмежать рух вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що сьогодні заблокованими залишаються два пункти пропуску "Ягодин" та "Рава Руська". Станом на ранок навпроти КПП "Ягодин" у черзі стоять близько 700 вантажівок, а навпроти "Рава Руська"- 400.

Демченко додав, що не можна виключати нової блокади пункту пропуску "Шегині-Медика", який розблокували вчора.

Речник нагадав, що завтра у Польщі збираються заблокувати ще два пункти на кордоні з Україною - "Устилуг" та "Угринів".

"Хочу нагадати, що відзавтра учасники акції також анонсували, що вони блокуватимуть напрямки пунктів пропуску "Устилуг" та "Угринів".Орієнтовно десь о 10:00 можуть початися такі дії", - сказав він.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Наприкінці січні Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують цього рішення.

У зв'язку з цим 9 лютого польські фермери знову заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, але вчора розблокували КПП "Шегині-Медика".

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