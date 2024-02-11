ua en ru
Вс, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На украинско-польской границе завтра планируют заблокировать еще два КПП

Украина, Воскресенье 11 февраля 2024 10:46
UA EN RU
На украинско-польской границе завтра планируют заблокировать еще два КПП Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Польше завтра, 12 февраля, планируют заблокировать еще два пункта пропуска на границе с Украиной. Участники акции ограничат движение грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что сегодня заблокированными остаются два пункта пропуска "Ягодын" и "Рава Русская". По состоянию на утро напротив КПП "Ягодын" в очереди стоят около 700 грузовиков, а напротив "Рава Русская" - 400.

Демченко добавил, что нельзя исключать новую блокаду пункта пропуска "Шегини-Медыка", который разблокировали вчера.

Спикер напомнил, что завтра в Польше собираются заблокировать еще два пункта на границе с Украиной - "Устылуг" и "Угрынив".

"Хочу напомнить, что с завтрашнего дня участники акции также анонсировали, что они будут блокировать направления пунктов пропуска "Устылуг" и "Угрынив". Ориентировочно где-то в 10:00 могут начаться такие действия", - сказал он.

Блокада украинской границы

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

В конце января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают это решение.

В связи с этим 9 февраля польские фермеры снова заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, но вчера разблокировали КПП "Шегини-Медыка".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Граница с Украиной пограничная служба
NEWS
В ВСУ новые перестановки: уволили Наева и не только
В ВСУ новые перестановки: уволили Наева и не только
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить