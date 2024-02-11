На украинско-польской границе завтра планируют заблокировать еще два КПП

В Польше завтра, 12 февраля, планируют заблокировать еще два пункта пропуска на границе с Украиной. Участники акции ограничат движение грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что сегодня заблокированными остаются два пункта пропуска "Ягодын" и "Рава Русская". По состоянию на утро напротив КПП "Ягодын" в очереди стоят около 700 грузовиков, а напротив "Рава Русская" - 400.

Демченко добавил, что нельзя исключать новую блокаду пункта пропуска "Шегини-Медыка", который разблокировали вчера.

Спикер напомнил, что завтра в Польше собираются заблокировать еще два пункта на границе с Украиной - "Устылуг" и "Угрынив".

"Хочу напомнить, что с завтрашнего дня участники акции также анонсировали, что они будут блокировать направления пунктов пропуска "Устылуг" и "Угрынив". Ориентировочно где-то в 10:00 могут начаться такие действия", - сказал он.

Блокада украинской границы

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

В конце января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают это решение.

В связи с этим 9 февраля польские фермеры снова заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, но вчера разблокировали КПП "Шегини-Медыка".