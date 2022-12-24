На українсько-польському кордоні перестали пропускати вантажівки та автобуси: у чому причина

На українсько-польському кордоні тимчасово призупинено оформлення водіїв вантажівок та автобусів через великі черги, які виникли через збої в роботі системи "Шлях".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"На жаль, через збої в роботі інформаційної системи "Шлях" збільшилися черги на кордоні з усіма сусідніми країнами... Тому оформлення водіїв вантажівок та автобусів на кордоні тимчасово не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні.
У ДПСУ наголосили, що фахівці Укртрансбезпеки вже працюють над вирішенням цієї проблеми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до кінця року на кордоні України та Польщі планують відкрити новий пункт пропуску "Ніжанковичі – Мальховіце".
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