Українсько-ізраїльська медична місія FRIDA доставила до Херсона 15 тонн гумдопомоги

Українсько-ізраїльська медична місія FRIDA та головний рабин України Моше Асман за підтримки голови Херсонської військової обласної адміністрації Ярослава Янушевича організували доставку до Херсона 15 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ідеолога проекту Романа Гольдмана.

За його словами, після майже дев'яти місяців російської окупації Херсон перебуває на порозі гуманітарної катастрофи. Ситуація ускладнюється ще й повною руйнацією медичної інфраструктури, а також настанням холодів.

"Місія FRIDA серед перших прийшла на допомогу херсонцям. Волонтери-медики прибули не тільки для доставки в місто гуманітарного вантажу, а й для надання медичної допомоги постраждалим і хворим мешканцям міста", - зазначив він.

Лікарі-експерти здійснювали амбулаторний прийом, проводили первинне обстеження, призначали необхідне лікування.

Крім того, найближчим часом місією FRIDA спільно з Херсонською обласною військовою адміністрацією буде запущено постійнодіючу програму для херсонців щодо прийому пацієнтів та забезпечення їх необхідними медикаментами.