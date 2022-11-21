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Украинско-израильская медицинская миссия FRIDA доставила в Херсон 15 тонн гумпомощи

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Понедельник 21 ноября 2022 12:39
Украинско-израильская медицинская миссия FRIDA доставила в Херсон 15 тонн гумпомощи Фото: украинско-израильская медицинская миссия FRIDA доставила в Херсон 15 тонн гумпомощи (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Украинско-израильская медицинская миссия FRIDA и главный раввин Украины Моше Асман при поддержке главы Херсонской военной областной администрации Ярослава Янушевича организовали доставку в Херсон 15 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на идеолога проекта Романа Гольдмана.

По его словам, после почти девяти месяцев российской оккупации Херсон находится на пороге гуманитарной катастрофы. Ситуация осложняется еще и полным разрушением медицинской инфраструктуры, а также наступлением холодов.

"Миссия FRIDA в числе первых пришла на помощь херсонцам. Волонтеры-медики прибыли не только для доставки в город гуманитарного груза, но и для оказания медицинской помощи пострадавшим и больным жителям города", - отметил он.

Украинско-израильская медицинская миссия FRIDA доставила в Херсон 15 тонн гумпомощи

Врачи-эксперты осуществляли амбулаторный прием, проводили первичное обследование, назначали необходимое лечение.

Кроме того в ближайшее время миссией FRIDA совместно с Херсонской областной военной администрацией будет запущена постоянно действующая программа для херсонцев по приему пациентов и обеспечению их необходимыми медикаментами.

Напомним, ранее стало известно, что в результате обстрела Херсона была повреждена многоэтажка.

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Херсон Гуманитарная помощь
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