Украинско-израильская медицинская миссия FRIDA доставила в Херсон 15 тонн гумпомощи
Украинско-израильская медицинская миссия FRIDA и главный раввин Украины Моше Асман при поддержке главы Херсонской военной областной администрации Ярослава Янушевича организовали доставку в Херсон 15 тонн гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на идеолога проекта Романа Гольдмана.
По его словам, после почти девяти месяцев российской оккупации Херсон находится на пороге гуманитарной катастрофы. Ситуация осложняется еще и полным разрушением медицинской инфраструктуры, а также наступлением холодов.
"Миссия FRIDA в числе первых пришла на помощь херсонцам. Волонтеры-медики прибыли не только для доставки в город гуманитарного груза, но и для оказания медицинской помощи пострадавшим и больным жителям города", - отметил он.
Врачи-эксперты осуществляли амбулаторный прием, проводили первичное обследование, назначали необходимое лечение.
Кроме того в ближайшее время миссией FRIDA совместно с Херсонской областной военной администрацией будет запущена постоянно действующая программа для херсонцев по приему пациентов и обеспечению их необходимыми медикаментами.
Напомним, ранее стало известно, что в результате обстрела Херсона была повреждена многоэтажка.
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